Nueva EPS renovó su junta directiva; cambió a tres de sus cinco miembros

“No estamos tratando de asfixiar el sistema de salud”: minSalud se defiende; dice que EPS no tienen excusas para no prestar servicios

Contexto: “No estamos tratando de asfixiar el sistema de salud”: minSalud se defiende; dice que EPS no tienen excusas para no prestar servicios

Según confirmó la Nueva EPS a SEMANA, en la reunión extraordinaria no se abordaron cambios en comités directivos o en la presidencia de la organización.

“No estamos tratando de asfixiar el sistema de salud”: minSalud se defiende; dice que EPS no tienen excusas para no prestar servicios

“Se pagan anticipadamente y estamos totalmente al día. En otros gobiernos ha habido retrasos de hasta de cuatro años y no ha habido escándalo. Aquí solo debemos los reajustes de 2022″, aseguró Jaramillo ante la prensa.

“Desafortunadamente, hay empresas como Sanitas que todavía dicen que les debemos”, aseguró el titular de la cartera de Salud, haciendo referencia a la reciente polémica en que se vieron envueltas esta EPS y las droguerías Cruz Verde ante la suspensión de la entrega de medicamentos No PBS (no incluidos en el Plan Básico de Salud) a sus usuarios.

Ministro de Salud sobre decisión de Sanitas de suministrar medicamentos no PBS a través de Audifarma: “Es su responsabilidad, la función es cumplir”

Contexto: Ministro de Salud sobre decisión de Sanitas de suministrar medicamentos no PBS a través de Audifarma: “Es su responsabilidad, la función es cumplir”

“Hoy, ninguna EPS debería deberle a ninguna IPS, a ningún hospital deberían tenerle cuentas pendientes, y no es así (...). Todas esas bellas clínicas de Sanitas generan millonarias utilidades, pero aparecen como la pobre viejecita que no tienen nada que comer”, enfatizó el minSalud.

“Entonces, lo único cierto es que hemos hecho todo lo posible para que las EPS no dejen de operar. Solo en presupuestos máximos, Sanitas terminará el año con más de diez billones de pesos”, aseguró el ministro Jaramillo.

“Cuando estas EPS ganan, no dicen nada. Pero cuando están en crisis, se arma la tempestad”, añadió.

Según Jaramillo, “las EPS no han podido demostrar que no les alcanza el dinero que les damos”.

A los 5,8 millones de usuarios de Sanitas les aseguró que no hay motivos para preocuparse. “El otro día me paró en la calle un usuario de esa EPS y me preguntó qué iba a pasar con ellos. Le dije: ‘Tranquilo, que el Estado tiene los recursos’. Pero las EPS tienen la obligación de cumplir con lo que les corresponde”, indicó Jaramillo.