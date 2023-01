Propuesta para ‘usar’ cuerpos de mujeres con muerte cerebral para gestar bebés de otras personas causó indignación en redes

Este 30 de enero el Colegio Médico Colombiano compartió una publicación en su cuenta de Twitter que generó revuelo entre los usuarios de redes sociales y organizaciones feministas.

“Sabemos que las mujeres con “muerte cerebral” pueden llevar embarazos a término; ¿Por qué no deberían iniciarse embarazos para ayudar a las parejas sin hijos?”, rezaba el trino. Aunque no llevaba ningún tipo de comillas, no se trataba de una afirmación que hizo directamente esa organización médica.

Era un fragmento de un artículo de prensa que habían compartido desde el portal Epicrisis, que es el órgano oficial de comunicación del Colegio Médico Colombiano. La nota de prensa, a su vez, era una traducción de otro artículo que originalmente se había publicado en inglés en el medio BioEdge, que se especializa en noticias sobre bioética.

En el texto original, el periodista reseñaba un artículo que fue publicado en la revista científica Theoretical Medicine and Bioethics y que se refería a la “donación de cuerpo completo” por parte de mujeres para que otras personas los usen para gestar a sus propios bebés.

“Parece plausible que algunas personas estén preparadas para considerar donar sus cuerpos completos con fines gestacionales al igual que algunas personas donan partes de sus cuerpos para la donación de órganos”, advirtió Anna Smajdor, una profesora noruega de la Universidad de Oslo.

“Ya sabemos que los embarazos pueden llevarse a término con éxito en mujeres con muerte cerebral. No existe una razón médica obvia por la que no sea posible iniciar este tipo de embarazos”, agregó la académica.

Lo cierto es que se trata de una opinión de carácter filosófico que encara el fuerte debate sobre esta práctica, en vez de eludirlo. “En este artículo, exploro la ética de la donación gestacional de cuerpo entero. Considero una serie de contraargumentos potenciales, incluido el hecho de que tales donaciones no salvan vidas y que pueden cosificar el cuerpo reproductivo femenino”, aseveró la profesora universitaria.

Uno de los argumentos que esboza Smajdor apunta a que si la donación de órganos es una práctica socialmente aceptada, la donación de un cuerpo completo destinado a la gestación también debería serlo en la medida en que se trata del mismo principio: darles a otras personas la posibilidad de usar el organismo para buscar su bienestar.

Para hacer frente a las críticas que avizora, la autora del artículo también propone que la medicina podría plantearse el “uso de cuerpos masculinos, quizás eludiendo así algunas posibles objeciones feministas”.

Ola de indignación

Se trata, por supuesto, de una propuesta bastante polémica. Por eso, cuando el Colegio Médico compartió la nota de prensa a través de su cuenta de Twitter despertó una ola de indignación en las redes sociales.

“El argumento de esta publicación no es mejor que esgrimir una pantomima de consentimiento para comprar bebés a mujeres empobrecidas. Nadie tiene derecho a comprar bebés y menos a usar a las mujeres como hornos”, advirtió el movimiento feminista Wdi-Colombia.

No obstante, como se ha dicho, el artículo que inicialmente fue compartido por el Colegio Médico Colombiano se refería a la donación de los cuerpos y no a otras prácticas como el vientre de alquiler, que se da por medio de un intercambio económico entre la pareja interesada en tener un hijo (con el óvulo y el espermatozoide respectivo) y la mujer que queda embarazada.

El revuelo escaló tanto que hasta se pronunció la secretaria de la Mujer de Medellín, Angélica Ortiz. “Ninguna mujer es una fábrica de personas”, escribió a través de su cuenta de Twitter. “Señores del Colegio Médico Colombiano, los úteros de las mujeres con muerte cerebral no se están “desperdiciando”. Ellas no son mujeres que ‘podrían tener un buen uso’; porque nosotras no somos cosas a usar”, escribió Ortiz.

Aunque el Colegio Médico Colombiano borró el trino en el cual compartía el artículo, varios usuarios le tomaron captura de pantalla a la publicación y siguieron adelante con sus diatribas. La nota de prensa, además, continúa disponible en el portal Epicrisis.