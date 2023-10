Que el Día de los Niños no se convierta en un dolor de cabeza. Consejos para controlar la ingesta de dulces en Halloween

El 31 de octubre es uno de los días más esperados por los niños en Colombia: no solo se disfrazan de sus personajes favoritos, sino que además se alistan para pedir dulces. Pese a la felicidad que genera esta fecha, el reto para padres de familia y cuidadores es lograr que los niños no se excedan con el consumo de golosinas y utilicen disfraces que no los pongan en riesgo.