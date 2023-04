Reforma a la salud entró en la recta final: Gobierno y oposición se juegan sus últimas cartas

La cuestionada reforma a la salud sigue su trámite esta semana, la cual será definitiva, pues este martes 25 de abril se dará, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el debate final sobre este espinoso proyecto que ha puesto a tambalear la coalición de gobierno.

Esta iniciativa ha tenido altas y bajas, pero la negativa de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a incluir algunas de las peticiones de los partidos que en un principio mostraron su apoyo al presidente Petro tiene, hoy por hoy, contra las cuerdas a la encargada de la cartera y a una de las reformas estrella del mandatario.

La agenda tiene contemplado el estudio de dos ponencias, una del Partido Liberal, la cual será expuesta este martes a las 9:00 a. m. y cuyo texto tiene el aval del expresidente César Gaviria, un duro opositor del polémico proyecto de Carolina Corcho. Será también el turno de los promotores de la reforma. Por eso, los representantes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Juan Carlos Vargas (curul de paz), Germán Gómez (Comunes) y Martha Alfonso (Alianza Verde) defenderán su ponencia positiva.

Este será un nuevo cara a cara entre los defensores y contradictores de la reforma y la discusión de este martes estará animada por un nuevo intento de los partidos de Gobierno, por atender algunas de las solicitudes de las bancadas de la coalición que, ante la negativa de atender sus sugerencias, han dado la espalda a la iniciativa.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes seguirá como el escenario de debate de la reforma a la salud esta semana. - Foto: guillermo torres-semana

El documento está basado en una enmienda en la que vienen trabajando y con la que han buscado recoger algunas de las solicitudes hechas por los partidos. Mondragón le dijo a SEMANA que, además de los ajustes que compartieron en un documento recientemente, se han presentado nuevas proposiciones que deberán evaluar para ver si las incluyen.

La gran duda será el voto de los congresistas de La U y el Partido Conservador. Llamó la atención que la enmienda no fue firmada por Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Ávila (La U), quienes estuvieron en el ojo del huracán por respaldar la ponencia de Corcho antes de Semana Santa. Sin embargo, en el Pacto Histórico están convencidos de que los pueden tener de su lado.

Pero el precio para los congresistas de La U y los conservadores si se alinean con el Gobierno Petro sería alto. Ambas colectividades advirtieron sanciones si no se respeta la orden para las bancadas. El problema para el Gobierno es que el texto no termina de convencer a los partidos. Un punto fundamental sobre el que no hay acuerdo es el poder de la Adres y los fondos regionales, que abrirían las puertas para más burocracia y riesgos de corrupción.

Vargas Lleras tildó la reforma a la salud de ‘engendro’ y advirtió que “si es aprobada, no se podrá reparar el daño causado”

Los partidos también piden un aseguramiento mixto y defienden el rol de las EPS en el modelo de salud, mientras que el Gobierno insiste en un sistema más estatal. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que hay puntos inamovibles. El representante Mondragón se alineó con esa idea: “El país no nos eligió para hacer un cambio de nombre de las EPS, es para hacer un cambio de verdad”.

Vargas Lleras le mete presión al debate sobre la reforma a la salud

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se despachó contra el proceso de reforma a la salud que avanza en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y denunció cómo el Gobierno está buscando apoyos.

En su tradicional columna dominical en el diario El Tiempo, dijo: “El Gobierno se está jugando a fondo con la aprobación de la reforma de la salud. Su verdadera prueba de fuego. A las amenazas con destituir a los viceministros que representan a los partidos bisagra, se suman ahora los ofrecimientos de cupos en el DPS, delegaturas en la SuperSalud, cargos en Fiduprevisora y en otras entidades. Pura mermelada”.

Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras. - Foto: SEMANA

Y agregó que llama la atención que sea precisamente el gobierno del cambio el que prometió luchar contra estas prácticas clientelistas, “el que ahora las use sin siquiera ruborizarse”.

Aunque calificó de “denigrante” el espectáculo de esta semana y advirtió que la democracia sale “muy magullada”, compartió la posición del presidente Gustavo Petro de exigir a los miembros de la coalición que cumplan con sus compromisos o abandonen los cargos que ocupan en el Gobierno.

“Les llegó la hora de decidir. ¿O qué pensaban, que podían solicitar y recibir cargos y contratos a cero costo político? ¿Y, además, quedar bien con sus electores? En algún momento habría de llegar la hora de la verdad y, claro, ya les tenían medido el aceite”, señaló Vargas Lleras.

Puso como ejemplo y primera demostración de esta línea de conducta el hundimiento de la ponencia que archivaba el proyecto de reforma a la salud, al caer 17 votos contra cuatro, en los que sólo los congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático votaron a favor.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, dos de los escuderos del proyecto de reforma a la salud. - Foto: Esteban Vega - SEMANA

“Todos los partidos de la coalición le abrieron paso a tramitar el proyecto del Gobierno, que vino ahora con nuevas cargas de profundidad como las resucitadas facultades extraordinarias al presidente para que una vez aprobada la ley puedan hacer con ella lo que les venga en gana”, explicó el exvicepresidente.

Concluyó que, revisada la nueva enmienda del Gobierno con los ajustes negociados, todas las líneas mencionadas por los partidos se cayeron. “Y no me refiero a las 100 propuestas presentadas por La U y los conservadores, sino a las tres que constituyen el corazón de la reforma. En plata blanca, se aceptaron la eliminación de las EPS, la estatización total del sistema de salud y la creación del engendro de mil cabezas de la nueva Adres, sustituta del antiguo Seguro Social y sus tentáculos regionales”, sentenció Vargas Lleras.