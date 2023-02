Roy Barreras, furioso con la ministra Carolina Corcho, sale en defensa de los médicos que ella atacó: “Les pido excusas”

Uno de los pesos pesados del Gobierno del presidente Gustavo Petro mostró nuevamente un desacuerdo con la ministra de Salud, Carolina Corcho. Su inconformidad la compartió a través de Twitter, y reaccionó ante las nuevas declaraciones de la ministra por la reforma de salud.

“Soy médico. Como colega les pido excusas… Ustedes salvan vidas todos los días… los aplaudimos en la pandemia… se jugaron la vida y, ¿ahora son los culpables?”, escribió el presidente del Congreso.

Aunque la reforma a la salud ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos meses, aún no se conoce un articulado oficial. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Con ese comentario, Barreras criticó duramente una de las más recientes declaraciones de la jefe de la cartera de Salud, en la que culpaba al sector médico de la situación fiscal que viven.

Específicamente, mientras explicaba en la Academia Nacional de Medicina, ante 14 organizaciones, la propuesta de reforma, dijo que buscarían regular la actividad de los profesionales de salud con otros profesionales.

“Cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora. Junta autorreguladora de médicos, donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos. El problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y gobernadores, son los médicos. Porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo; el médico induce el nivel de demanda en el nivel primario”, afirmó Corcho.

Ministra Carolina Corcho en la reunión con asociaciones médicas. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Esta no es la primera vez que el político del Pacto Histórico arremete contra las declaraciones de Corcho. Públicamente, en ocasiones anteriores, a través de Twitter y en declaraciones a medios, ha dejado claro que no está de acuerdo con varios puntos de la propuesta.

Tanto así, que hace menos de cuatro días, debido a que no existe oficialmente un articulado de la reforma a la salud, envió un “regaño” públicamente.

“Desde hace siete meses les pedí a los ministros, a las ministras anunciadas y a la ministra del Trabajo, que prepararan los textos. No tienen tiempo, para estar ahora apenas afinando los textos”, señaló Roy Barreras.

“Hay calificaciones internacionales suficientes para saber varias cosas. Soy el autor de la Ley Estatutaria de Salud. El sistema requiere mejoras urgentes: recuperar la red pública hospitalaria, que está quebrada; eliminar el sistema de administración de las ESE politizadas y corruptas, y garantizar la atención primaria, entre otras. Esas mejoras deben hacerse sin destruir el modelo de aseguramiento y construyendo sobre lo construido. Van 30 años de experiencia de administración en salud, de construcción de redes de prestación de servicios públicos y privados, que no deberían deshacerse”, respondió.

. - Foto: SEMANA

A línea seguida, aseguró que “las EPS tienen que mejorar, pero no pueden desaparecer el modelo de aseguramiento que funciona. La Ocde, la Organización Mundial de la Salud, las calificadoras internacionales catalogan el sistema de salud de Colombia como uno de los modelos de aseguramiento más exitosos de América Latina. Invito a la ministra de Salud a un debate amplio, abierto y tranquilo en los próximos 90 días para que la reforme a la salud que se presente sea una reforma que construya sobre lo construido, que corrija los errores, termine con los abusos de algunos sectores del capital privado, pero que no destruya el modelo de aseguramiento. Empezar de cero le generaría un traumatismo enorme a la sociedad colombiana. Y advierto un riesgo: así como se empieza a aliviar la incertidumbre económica y petrolera, aún crece la incertidumbre entre los actores del sector de salud. Si se asfixian las EPS más grandes, las que mejor funcionan, se van del país y habría unos 14 millones de colombianos desamparados. ¿Quién los va a atender? Los hospitales públicos o la Nueva EPS colapsarían en 15 días porque no pueden asumir toda la red de prestación”.