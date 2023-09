Santiago Corazón: así nació la fundación que hoy tiene latiendo la esperanza en miles de niños de toda Colombia

Martha Luz Arias y José Franco, una joven pareja que acababa de tener a su primer hijo, recibió un diagnóstico demoledor: Santiago, su pequeño recién nacido, había llegado al mundo con una cardiopatía congénita y en Medellín no existía un centro ni profesionales especializados para atender afecciones cardiacas en menores.

Solo seis meses más tarde, Santiago moriría. Y la historia se repetía en decenas de familias de todo el país. Por aquella época, cuando no existía la Ley 100, que un niño naciera en Colombia con una condición de salud de este tipo era lo más parecido a una condena a muerte.

En medio del dolor, pero con la certeza de que esa situación debía cambiar, los padres de Santiago y su padrino, Arturo Vayda, entendieron que podían comenzar a construir un sueño. A la salida del velorio, se preguntaron cómo ayudar a “los amigos de Santiago” que habían quedado internados en el hospital, hijos de esas familias que se enfrentaban a la incertidumbre de no tener una oportunidad de vida para sus niños.

“Como en esa época no existía la Ley 100, ayudar a un solo niño enfermo del corazón representaba el presupuesto de un año entero de la fundación en ese momento. Porque un paciente de estos implica unos costos muy altos. En esa época no había las unidades especializadas ni los recursos necesarios para atender a recién nacidos con cardiopatías congénitas. Para ellos no es lo mismo un tensiómetro, un respirador, una cama, que para un adulto. Para la atención de los niños todo debe ser distinto, desde lo más básico hasta lo más complejo para enfermedades del corazón. Y tampoco estaban los médicos capacitados, ni cardiólogos pediatras, ni anestesiólogos, los intensivistas, las enfermeras especializadas”, relata Luisa.