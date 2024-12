Alibaba se ha convertido en la plataforma más conocida del mundo para que las empresas de todos los sectores encuentren fabricantes de productos, no solo en China sino de cualquier otro país. En otras palabras, es uno de los mayores portales business to business (B2B).

Por su carisma, habilidad para contar historias y sentido del humor, el cofundador de Alibaba se convirtió en la figura más emblemática de los empresarios chinos en el extranjero y un reflejo de la evolución tecnológica de China. “Su influencia como símbolo del espíritu empresarial chino es inigualable” , asegura Duncan Clark, autor del libro Alibaba: The House That Jack Ma Built. Clark ha escrito a profundidad sobre el origen humilde de Ma, su pésimo currículo escolar, sus difíciles comienzos, la gran cantidad de rechazos y fracasos que sufrió, la forma como construyó un imperio de la nada.

Clark afirma que Jack Ma descubrió internet en un viaje a Estados Unidos en los años noventa, cuando era un empresario sin recursos. Tras varios proyectos no tan exitosos, convenció a un grupo de amigos para que le prestaran 60.000 dólares para poner en marcha una empresa de comercio en línea en 1999. Tan solo 15 años después, en 2014, Alibaba debutó en la Bolsa de Valores de New York donde marcó el récord como la oferta pública inicial (OPI)más grande hasta el momento, al obtener 25.000 millones de dólares. Desde entonces su valor no ha hecho más que crecer.

Ma es tal vez el último empresario-gurú, como en su momento Steve Jobs. Lo afirma el experto digital Josep María Ganyet, quien le dijo al diario español La Vanguardia que “supo unir una cierta filosofía oriental con una cultura capitalista. Es la prueba de que el éxito de la economía china no va solo de productos, sino de sus empresarios”.

Alibaba quedará a partir de ahora en manos de Daniel Zhang, el actual número dos. Un relevo diseñado hace más de diez años que marca el inicio de una nueva era.

Aunque se retira del mundo corporativo, Ma afirmó que volverá a dirigir sus energías hacia temas de filantropía, entre ellos los relacionados con educación, porque asegura que aún tiene muchos sueños por perseguir.