El musgo, como el resto de especies, cumple un papel fundamental en los ecosistemas. Evita la erosión del suelo, es un fijador de carbono y productor de biomasa, además de contribuir a la regulación de la humedad. También actúa como esponja y absorbe hasta 20 veces su peso en agua, lo cual es muy importante porque en época de sequía este agua puede volver al medio.

Además, estas plantas ayudan a que los árboles, hierbas y arbustos germinen en los Cerros Orientales, bosques y páramos alrededor de la ciudad.

“Se acerca la Navidad y en muchos hogares de nuestra ciudad las personas están preparando sus adornos y pesebres. Queremos recordarles que no utilicen musgo, y, en general, no usen especies naturales. El musgo es esencial para retener el agua de nuestros ecosistemas (…) Esta especie está viva y, como todos nosotros, cumple un papel fundamental en nuestro ecosistema. El musgo no es un adorno y no pertenece a nuestras casas o pesebres”, aseguró la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.