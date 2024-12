Además, las mujeres hacen graves denuncias. Una de las compatriotas que decidió hablar con Semana Noticias es Jennifer Guarín, quien llegó a la India el pasado 22 de febrero y, según denuncia, el 31 de marzo la sacaron del apartamento que alquiló para hospedarse. Posteriormente le enviaron personas de la embajada a las que les pidió ayuda. Prometieron alojamiento y comida, pero la persona encargada de ayudarla, un policía según ella, la acosó sexualmente: "sufrí acoso y el hombre al ver que no cedí a sus abusos ... no me volvieron a dar ni agua, ni papel higiénico. Comuniqué de esto a la embajada desde el 7 de abril y la respuesta es que no hay recursos. Temo por mi vida, ellos dicen que debo ayudar, y ayudar es dejar que me violen". Jennifer confesó que casi la linchan cuando la estaban transportando desde el apartamento que alquiló hasta el hotel".

Dice sentirse abandonada y asegura que el policía que la ha maltratado tiene sus cómplices en el personal del hotel: "el personal de policía no me quiere aquí, y eso está claro. No me siento segura, no tengo vida y me siento con síndrome de secuestrado. No duermo, porque si lo hago puede que no me despierte". A su familia, entre lagrimas, le mandó un mensaje a través de Semana Noticias: "espérenme que voy a llegar".

India también es uno de los países con mayores casos de abuso sexual, y aunque no es el caso de Juana Vega, otra de las colombianas que está en ese país, ella contó a Semana Noticias que llegó a trabajar y ya se le acabaron sus recursos, pues la empresa para la que laboraba cerró el 95% de sus operaciones y no tiene cómo comer: "el dueño del lugar donde me estoy quedando ya me advirtió que se le hace insostenible tenerme aquí si no le pago; no sé que hacer". Juana hace un llamado al Gobierno de Colombia para que los puedan repatriar: "hemos visto un proceso tardío para que nos manden un vuelo humanitario".

Otro drama padece Diego Carvajal ,quien también vive una situación similar en Nepal: "esto para los colombianos es un destierro desde que la OMS anunció la cuarentena. Habíamos pagado un curso de inglés y esa plata la perdimos. Estoy encerrado desde el 18 de marzo sin salir, ni comprar víveres".

Diego clama para que el gobierno de Iván Duque abogue por los colombianos en el exterior como sucede con los estados de Europa que ya evacuaron a los conciudadanos de esas zonas del mundo: "los únicos países que no escuchan son en Colombia, Ecuador y Perú". Confesó que conoce casos de colombianos a los que les marcan la puerta para indicar que son extranjeros. Diego no siente que el trabajo diplómático entre países sea ágil: "están confiados en que habrá vuelos comerciales en algun momento; están dilatando la ayuda y en mi caso solo tengo para sostenerme si acaso un mes más. No sabemos qué esperan, una muerte o una violación como casi le sucede a Jennifer para poder actuar".