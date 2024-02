Aunque la reelección está prohibida en Colombia, Viviane Morales lanza grave alarma sobre la figura a la que apelaría Petro para quedarse

La ex fiscal general de la Nación habló con ‘Vicky en SEMANA’ de la repercusión que puede tener para Amelia Pérez, ternada a la Fiscalía General de la Nación, los mensajes publicados por Gregorio Oviedo, su esposo. En el marco de su análisis, quien fuera la jefe del ente acusador se refirió a las diversas voces, que en menos de una semana, han surgido hablando de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro no se marche del poder en 2026, cuando termina su estadía en la Casa de Nariño.

En primer lugar, fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa quien dijo conocer información según la cual el jefe de Estado no tiene la más mínima intención de irse de la Presidencia de Colombia cuando culmine su periodo. “A él le gusta mucho el show internacional, ojalá yo me quede como un loquito equivocado. Soy petrólogo, lo conozco hace muchos años, he leído sus libros muchas veces y él no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en cuatro años”, aseguró.

Cuando Peñalosa fue consultado por la manera en que el presidente Petro buscaría quedarse en el poder en el año 2026, cuando termine su periodo, Peñalosa dijo que la fórmula es la presión en las calles para desautorizar la legitimidad de las instituciones. “Él genera un desorden tan grande que es posible que diga que es necesario poner restricciones a las libertades democráticas”, señaló.

“Él es el primer interesado en generar desorden; quiero que escuchen los discursos de Petro desde el primer día, permanentemente dice que hay que ir a la calle”, insistió el exalcalde de Bogotá, quien de paso dijo que el mandatario sabe que quienes lo apoyan para salir a las calles suelen ser, en muchas ocasiones, personas muy violentas. “Dentro de la Constitución no tiene posibilidades, ni el Congreso la va a juzgar a eso, no creo que las candidatas a la Fiscalía representen una amenaza”, señaló Peñalosa, a quien se le preguntó entonces cuál sería la vía y respondió que con un modelo muy parecido al de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien desconoce las instituciones y se ha sostenido en el poder.

“Tenemos que estar alerta, ojalá yo me equivoque y prefiero quedar como un loquito. ¿Por qué no ha condenado Petro nunca las violaciones flagrantes de la democracia, de Maduro, como inhabilitar a (María) Corina Machado?, ¿por qué no lo condena? Pues porque tiene en mente hacer exactamente lo mismo o parecido”, aseveró Peñalosa.

En segundo lugar fue Francia Márquez, actual ministra y vicepresidenta de Colombia. “Dejar la unidad latinoamericana y del Caribe solo en manos de los gobiernos de turno es condenarnos a que cada vez que llegue alguien nuevo, desarticule nuestros procesos e improvise unos nuevos”, señaló Márquez en el acto de cierre de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, en Foz de Iguazú, Brasil.

La vicepresidenta y ministra reconoció que es posible que el Gobierno Petro no logre cumplir con todas las promesas que hizo ante los votantes y por ello advirtió que dicho cambio “no se logra en tan solo cuatro años”.

“El presidente Gustavo Petro y quien les habla tenemos el corazón bien puesto. Tal vez no logremos todos los sueños y aspiraciones que pactamos con el pueblo cuando decidimos hacer este camino (…), lo que sí sabemos es que nunca vamos a traicionar a ese pueblo que nos eligió por un cambio. Pero ese cambio no se logra en tan solo cuatro años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte”, dijo la alta funcionaria.

Posterior a ello, el excandidato presidencial por el Pacto Histórico Alfredo Saade, quien compitió con el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro en la consulta de la colectividad previo a las elecciones presidenciales, se pronunció sobre las declaraciones que entregó la vicepresidenta Francia Márquez. “Significa que tenemos que reelegirlo, punto”, acentuó.

Sobre el particular, Morales respondió que no hay método legal que permita la reelección presidencial en Colombia. “La reelección está prohibida (...) Se está creando un ambiente caótico, sería lo más grave que pueda pasar porque no hay garantía alguna para la democracia. Hay que tener los ojos muy abiertos”, aseguró.

Vea la entrevista con Viviane Morales, ex fiscal general de la Nación:

Cuando fue consultada por los métodos mediante los cuales el Gobierno haría una movida de semejante magnitud en Colombia, Morales aseguró que la única vía sería cambiando la Constitución a expensas de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Por medio de un referendo o de una Constituyente nacida de un proceso de paz podrían hacerlo?, fue la consulta que se le hizo a la exfiscal Viviane Morales. “Sí”, respondió con vehemencia. “Sí. Y precisamente esa es una de las alarmas al proceso de paz con el ELN. Como todo el mundo sabe, para el ELN era un punto neurálgico, en cualquier proceso de paz que se llegara a dar con ellos, una serie de consultas populares, que a lo que se referían ellos realmente es a un proceso constituyente”.

“Podría llegar a pensarse que a través de un proceso de paz y la terminación de un proceso de paz se inventaran, a través de consultas, la forma de buscar una Asamblea Constituyente como gran finalización del proceso de paz (...) no sería raro que se pensara, abusando de la Constituyente, presentar la posibilidad de una reelección”, agregó la exfiscal Morales.