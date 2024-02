Viviane Morales se refiere en SEMANA a la polémica de Amelia Pérez por su esposo Gregorio Oviedo: “¿Por qué Petro negó que conocía a estas personas?”

En la Corte Suprema de Justicia aún no se elige al próximo fiscal general de la Nación, dado que ninguna de las tres ternadas por el presidente Gustavo Petro ha alcanzado el umbral mínimo de 16 votos. Es por ello que el alto tribunal se volverá a reunir el 7 de marzo para ver si finalmente habrá ‘humo blanco’.

Entre las ternadas está Amelia Pérez, quien es una de las de mayor opción a ser la nueva fiscal general de la Nación. Sin embargo, por estos días ha sonado con bastante fuerza en las redes sociales por cuenta de su esposo, Gregorio Oviedo, quien no deja de generar polémica por los ataques no solo a la prensa, sino a todo aquel que sea de oposición del Gobierno Petro.

En Vicky en SEMANA, Viviane Morales, exfiscal general de la Nación, se pregunta por qué el presidente Gustavo Petro dijo en su momento desconocer a las ternadas a la fiscal general de la Nación, algo que no sería tan cierto con el caso de Amelia Pérez y su esposo Gregorio Oviedo.

“Aquí hay una falta de confianza en la elección, en la terna presentada. Esto no le da garantías a la ciudadanía (...) y una pregunta que a mí me ha surgido: ¿por qué Petro negó que conocía a estas personas? ¿Por qué negó que eran parte de su equipo de trabajo en la Alcaldía de Bogotá? Se ve clarísimo una militancia ideológica real con el presidente Petro”, señaló.

Por lo tanto, Morales insistió en que, si bien alguien no debe responder por los temas personales que involucran a su pareja, al caso de Pérez y su esposo Oviedo se suma al hecho de que “el presidente dijo que ni siquiera conocía a las ternadas. Cosa de por sí grave, porque es que yo de presidente de la República no ternaría a alguien que no conozco”, dijo.