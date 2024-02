“Es la primera vez en la historia de la Fiscalía que estamos discutiendo sobre la posible ideologización de la función”

“Esto no le da garantías a la ciudadanía (...). Estas posiciones del señor (Gregorio Oviedo) sobre decisiones que a va a tener que asumir la próxima fiscal general –en caso de que llegue a ser su esposa–, naturalmente, le dan un toque de ilegitimidad y desconfianza mayor ”, opinó Morales.

Viviane Morales, además, alertó que este tema no debe pasar de agache. Para ello, citó el caso de Venezuela, donde lo primero que hizo Hugo Chávez fue “apoderarse de la justicia para así garantizar que no hubiera oposición”.

“Este es un momento en donde hay que rodear a la Corte para que, realmente, asuma esta responsabilidad y nos dé garantías a todos los ciudadanos de que la Fiscalía, como fue creada en la Constitución del 91, no va a ser usada como instrumento de persecución política ni de censura a la libertad de expresión y prensa ni como persecución a quienes hacen oposición al gobierno de Petro”, expresó Morales en el espacio de Vicky en Semana.

“Es una amenaza gravísima para una democracia”

“Hoy, precisamente, cuando el país está tan tremendamente polarizado, con un presidente que no respeta la Justicia (...), que no le gusta la Constitución, que no le gusta la oposición, pues la amenaza más grave para una democracia es que llegue allí una fiscal ideologizada (...), que tenga una agenda ideológica y al servicio de un gobierno que empieza a plantearse como un perseguidor de la oposición política”, enfatizó Viviane Morales en el espacio de Vicky en Semana.