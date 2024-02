¿Claudia López, presidenta? “Está dispuesta a hacer lo que sea y me parecen muy peligrosas esas personas tan obsesionadas con el poder”

“Me parece, simplemente, que es demasiado obsesionada con el poder y está dispuesta a hacer lo que sea por el poder. Irse de la extrema izquierda a la derecha, donde sea, hacer lo que sea. Entonces me parecen muy peligrosas esas personas tan obsesionadas con el poder”, aseguró el exalcalde de Bogotá. “Fue peñalosista, en fin. Yo espero que no vaya a ser presidente de Colombia pero, cualquiera que sean decisiones de la democracia. Por ahora preocupémonos de Petro”, agregó.

“La alcaldía de Claudia comenzó mal, les dijo muchas veces a los policías que eran unos asesinos. Al final cambió un poco su postura. Claudia estaba pensando más en su campaña presidencial que en la Alcaldía de Bogotá”, expresó. “Nosotros dejamos 6.000 cámaras, mientras que la alcaldía de Claudia no puso ninguna. Eso no lo digo yo. Como ella dijo que había puesto miles de cámaras en sus informes, llenos de mentiras, la representante Carolina Arbeláez hizo un derecho de petición, y este señaló que su mandato no puso ninguna ” , apuntó.

“Es clarísimo que ella estaba pensando más en la campaña presidencial que en la Alcaldía. Y en cuanto a la politiquería que hubo, ahí fue muy grave. Se contrataron como ocho mil o diez mil contratistas que realmente no tenían qué hacer. Mucha gente no cabe en las oficinas, de tantos contratistas, y no para hacer más, porque prácticamente no hay obras nuevas que se hayan hecho”, agregó Peñalosa.