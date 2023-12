¿De quién es familia la joven que se hizo famosa tras criticar las reformas del presidente Gustavo Petro? “Uno es un poquito famoso”

Jerome Sanabria es la joven que adquirió gran notoriedad en Colombia durante los últimos días. Desde su cuenta en X, la menor de 17 años de edad cuestionó la reforma a la salud y la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Para sorpresa de ella, el jefe de Estado le respondió.

“Así engaña usted a los jóvenes, presidente. Su reforma propone dejar en manos del Estado (monopolio) los servicios de salud. ¿En dónde van a quedar las 14 mil IPS? Es falso que tengamos libertad de elección si solo tenemos UN único proveedor y es el Estado”, escribió la joven a través de su cuenta en X.

El presidente Gustavo Petro respondió: “Debo responder a este mensaje que reproduce nuestro amigo Sergio Barbosa. Así no es. No es con la mentira. ¿Quién dijo que solo habrá un proveedor del servicio? Habrá miles de prestadores de salud, la mayoría privados, en todo el país. ¿Quién dijo que el paciente no podrá elegir? La reforma establece el principio de libre elección del paciente de su médico o médica. No le mientan a la ciudadanía, respétenla”.

En otro mensaje, el presidente Petro señaló: “Mi querida amiga Jerome, las 14.000 IPS, la mayoría privadas, mi dato es 18.000, se organizan todas en redes regionales. El paciente, al ser remitido por enfermedad escoge libremente su médico(a) y por tanto su IPS. La Adres paga la factura de la IPS, un 85 % en un mes previo auditaje. Así que las 18.000 IPS, la mayoría privadas, se verán entonces, fortalecidas. La libre elección del paciente de su médico determinará en el mediano plazo un crecimiento de calidad en las IPS”.

La joven volvió a replicar. “Presidente, mi preocupación es que al dejar al Estado como único contratante, volveremos a la época del seguro social. No habrá garantías para la libre competencia y mantenimiento de las IPS (sean 14k o 18k), y las menos fuertes desaparecerán. Los usuarios nos quedamos sin opciones”.

En diálogo con Vicky en SEMANA, la joven dejó claro que no tienen ningún padrino político para ser crítica de la reforma pensional y de salud del presidente Gustavo Petro. De igual manera, aclaró que no pretende posar como una “sabelotodo”, como mencionó que le han dicho a través de X.

Ahora bien, ante la posibilidad de que la joven haya adquirido notoriedad por ser integrante de alguna familia tradicional colombiana, la joven respondió. “Tengo hermanos. De hecho, uno por ahí es un poquito famoso porque estuvo en ‘El desafío’, en ese programa de televisión. Se llama Joshua Sanabria, por ahí lo pueden ver. Tengo más hermanos, también. Una hermana mía es emprendedora, tiene un emprendimiento, Enjoy, se llama. Mi otro hermano es diseñador. Digamos que mis hermanos se mueven por campos muy diferentes, pero todos son muy buenos, todos hermanos mayores que me cuidan y que me protegen mucho”.

“También muy asustada porque se imaginarán el impacto de que el presidente Gustavo Petro te responda un tuit y te llame mentirosa y que al día siguiente te vuelva a responder otro tuit. Da susto, lo confieso, pero yo prefiero verle lo positivo a este asunto, aprovechar y seguir defendiendo mis ideas”, dijo Sanabria en Vicky en SEMANA.

La estudiante, de igual manera, aprovechó el diálogo con SEMANA para señalar que le sorprendió mucho la actitud de María Fernanda Carrascal, ya que ella es una de las congresistas más criticadas por su edad.

“Me encantaría decirle algún día a María Fernanda que nos sentemos a hablar, y le muestro que yo sí pienso por mi cuenta. Y que el hecho de que pensemos diferente no está mal, no me hace una persona que no tenga un pensamiento crítico”, apuntó inicialmente.