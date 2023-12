“Me atacó por tener 17 años”: Jerome Sanabria pone en su sitio a Mafe Carrascal por descalificarla

Mediante sus redes sociales, la estudiante manifestó que la principal razón por la que se opone a estos proyectos, sobre todo al de salud y pensional, es porque no le permiten a los ciudadanos decidir libremente. Asimismo, indicó que no quiere vivir algo parecido a lo que fue el seguro social.

Comentarios como este descalifican mis opiniones solamente por tener 17 años. Les cuesta pensar que una persona de mi edad pueda tener opiniones críticas. A mí nadie me está usando, representante. No me descalifique así. https://t.co/RV8MxSDkI4

“Me encantaría decirle algún día a María Fernanda que nos sentemos a hablar, y le muestro que yo sí pienso por mi cuenta. Y que el hecho de que pensemos diferente, no está mal, no me hace una persona que no tenga un pensamiento crítico”, apuntó inicialmente.