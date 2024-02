“El peor enemigo de Petro es Petro. El único que se está tumbando es él”: María Fernanda Cabal responde por escándalo del video

En el marco de la entrevista, la congresista María Fernanda Cabal fue consultada por un video que circularon personas y portales web afines al Gobierno en el cual la senadora, supuestamente, insta a no dejar que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro. Quienes lo presentaron lo hicieron como “prueba” de que la oposición busca darle un golpe de Estado al mandatario y para apoyar la tesis de que en Colombia hay una “ruptura institucional”, como señaló Petro.

Sobre el particular, Cabal aseguró que el video, en primer lugar, es de hace un año. En segundo lugar, sostuvo, fue editado para mostrar lo que le convenía a quien lo quería dar a conocer. Y, en tercer lugar, señaló que “el peor enemigo de Petro es Petro”, al indicar que nadie busca tumbarlo o acabar con su Gobierno y que es él mismo quien está acabando con su gestión.

“Ese video es de hace un año, no es actual, pero en las redes y, especialmente, un noticiero se especializa en sacar pedacitos para desconfigurar el contexto. Hace un año en Medellín se hizo un foro bien interesante y ahí se expuso por qué venían serios cuestionamientos, desde esa época, sobre los dineros de la campaña”, expresó.

Frente a las personas que dicen que ella estaba promoviendo el fin del gobierno del presidente Petro, Cabal aseguró: “El único que se está tumbando es Petro, el peor enemigo de Petro es Petro. Ese video es de hace un año y fue una transmisión en vivo. Yo jamás voy a apelar a la ilegalidad, no es mi estilo, no me gusta, soy respetuosa de la norma, estoy más tranquila haciendo las cosas de frente”.