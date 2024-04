“Acá le hicieron conejo a Colombia entera”: polémica por decisión de Petro de incumplirle al Senado y al Partido Liberal

“ Acá le hicieron conejo, no solo a los liberales, ni a los del Partido de la U; yo diría que a Colombia entera. Yo estaba seguro de que esto iba a pasar, que iban a cambiar en Cámara los puntos que inicialmente a ellos -el Gobierno Petro- les interesaba. Lo que sí me sorprende es que haya sido tan rápido. Es que fue en menos de 24 horas, es decir, apenas se había aprobado el proyecto y ya de una vez; ni si quiera se regresaban a los tres salarios mínimos, sino a cuatro ”, dijo el senador Gallo, del Partido Liberal.

“Yo sí creo que los senadores de buena fe creyeron en el presidente y este ayer en una alocución dijo ‘no, a mi no me sirven los 2.3 salarios, me sirve el de cuatro’. Y ojalá solamente sea ese el cambio, porque me preocupa que también en Cámara se cambie el tema del Banco de le República y otros temas que los senadores de La U y otros del Partido Liberal, intentaron blindar para que la reforma pensional pasara lo mejor posible”, señaló en Vicky en Semana el senador Gómez Amín.