Petro arremetió contra congresistas antioqueños que dijeron no a su reforma pensional: “Quienes más la atacan, el uribismo del Poblado”

El debate sobre la polémica reforma pensional del presidente Gustavo Petro se agudiza cada día más previo a su discusión en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, el mandatario colombiano arremetió con dureza contra los congresistas antioqueños que dijeron no a su controversial proyecto.

En ese sentido, nuevamente acudió a mencionar al Poblado en Medellín, cuestionando que los congresistas quieren afectar a la mujer por no aprobar su reforma pensional.

Parece que no me gustó para nada al jefe de Estado que de los 14 congresistas antioqueños, en el segundo debate de la reforma en el Senado, seis dijeron sí, mientas que los demás ocho plasmaron un contundente no.