“Lo del presidente Petro es poco honesto, es lo que hacen dictadorzuelos, pero lo mejor es que termine su gobierno y pasar la página”

Sobre los cruces que se han dado entre Milei y Gustavo Petro, presidente de Colombia, el escritor y analista argentino aseguró que el mandatario colombiano llegó a tildar al jefe de Estado argentino de ser “la reencarnación de (Augusto) Pinochet (exdictador chileno, lo comparó con Hitler (Adolf Hitler, exdictador alemán) y él no es un dictador militar. Lo que dijo Petro es una burrada, propio de una persona que, o es un burro, o es poco honesto, intelectualmente ”, agregó.

En cuanto a los señalamientos de Milei contra el presidente Gustavo Petro, calificándolo de “terrorista asesino”, Agustín Laje sostuvo que el mandatario argentino dijo una verdad, pero de una manera inadecuada. “No fue diplomático, oportuno, apropiado tratarse en esos términos. Ahora, lo que dijo es verdad. El señor Petro estuvo en una organización terrorista y el calificativo es cierto. Puede que hoy no pertenezca a una organización terrorista, pero dijo la verdad”, enfatizó.

Posteriormente, Laje analizó lo que él ve de Colombia. A su modo de ver, él nota que el presidente Gustavo Petro invervino al sector salud porque no le aprobaron su reforma, saltándose las vías constitucionales. Y, al mismo tiempo, según su parecer, cada vez son más los colombianos que se decepcionan y preocupan con su proceder.

Agustín Laje, escritor argentino | Foto: archivo particular

“Eso es lo que hacen todos los dictadorzuelos del socialismo del siglo XXI. Las izquierdas se dieron cuenta de que la guerra de guerrillas no tenía ningún resultado. Cuando se dan cuenta de que las armas no son realmente una opción para tomar el poder, cambian la estrategia y el primero en aplicarla fue Hugo Chávez (expresidente de Venezuela). Accede legítimamente al poder y luego no respeta las reglas y se dedica a refundar el Estado”, explicó.