“El presidente está teniendo abandono del cargo por momentos”

Entonces, “[Gustavo Petro] iba en calidad de jefe de Estado a firmar la soberanía nacional de Colombia en el marco de un litigio planteado por otro país, que cuestiona la soberanía muy significativamente sobre el mar Caribe de Colombia, y no comparece a la función de jefe de Estado y el supuesto es: ¿se repite el mismo escenario de país?, ¿tiene el presidente una adicción a sustancias psicoactivas que genera, precisamente, estas fallas temporales y la violación de funciones oficiales como jefe de Estado?, o ¿es un deseo específico de no cumplir una agenda nacional?” , cuestionó Enrique Gómez.

“La pregunta es: en el artículo 194 no hay una modulación cuando el abandono implica que el presidente no puede seguir ejerciendo el cargo, cuando es cada 24 horas, un día sí y un día no. Un pico y placa, tenemos presidente los días pares y los impares no. Entonces, yo sí creo que el país tiene que empezar a considerar la posibilidad de aplicar el artículo 194, el Congreso de la República el 20 de julio lo debe plantear así, y nosotros estaremos iniciando las acciones legales para que se nos determine el estado clínico, patológico, del señor presidente de la república”, concluyó Enrique Gómez, excandidato presidencial, en esta parte de la entrevista con Vicky en Semana.