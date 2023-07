Enrique Gómez asegura que el presidente Gustavo Petro le ha dado una “licencia para matar” al ELN

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este viernes, 7 de julio, a la sargento del Ejército, Karina Ramírez, y a sus dos hijos menores, secuestrados en el departamento de Arauca por integrantes del Frente Domingo Laín Suárez.

Primera imagen de la sargento y sus dos hijos en el secuestro. Los tuvo el ELN en medio del cese al fuego con el Gobierno Petro - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La suboficial, según se conoció, viajaba el pasado lunes festivo 3 de julio hacia el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, con sus dos pequeños hijos, de seis y ocho años, cuando fue interceptada por integrantes de la guerrilla del ELN, quienes sin importarles la presencia de los menores, los secuestraron.

Tras cuatro días, finalmente fueron entregados a una Comisión de la Defensoría del Pueblo, noticia que ha sido celebrada por todo el país. El secuestro de la uniformada y sus dos hijos ha generado rechazo y fuertes críticas, teniendo en cuenta que se dio en medio del avance del cese al fuego.

Además, la situación también ha puesto en el ojo del huracán al gobierno del presidente Gustavo Petro, debido a la situación de violencia que se registra en gran parte del territorio nacional y que tiene como uno de los principales autores al ELN. Uno de los más criticados ha sido el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pues horas antes de la liberación aseguró que la sargento Ramírez fue “imprudente”.

“Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN, es un acto de imprudencia. Cada uno debe tener responsabilidad en su comportamiento, las personas deben tomar todas las precauciones necesarias”, dijo en su momento el funcionario.

Y agregó: “También para todos los medios de fuerza pública, cuando tienen estas licencias para visitar a sus familias, por ejemplo, que tienen dos o tres días de permiso, deben tener mucho cuidado y así ha sido instruido de parte del comandante de las Fuerzas Militares, se necesita que tengan unas medidas mínimas de prevención porque sabemos en qué situaciones y en qué territorios prácticos de esta naturaleza son aprovechadas por los grupos armados”.

La dura arremetida de Enrique Gómez

Enrique Gómez Martínez. Bogotá Febrero 14 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El excandidato presidencial Enrique Gómez fue uno de los que arremetió en contra del Gobierno y sus funcionarios. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el abogado recordó que más de 200 miembros de la fuerza pública han sido asesinados desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, muertes que en muchas ocasiones han sido perpetradas por miembros del ELN.

“Con licencia para matar, con licencia para secuestros, eso es lo que Petro le ha dado al ELN. Y hoy, conoce el país la vergüenza total de este Gobierno, en vez de exigir la liberación inmediata de la sargento Karina, secuestrada con sus hijos, el ministro de Defensa le ha echado la culpa y alega su supuesta irresponsabilidad de su secuestro”, dijo Gómez.

El director del Movimiento Salvación Nacional calificó los actos del ELN como “terroristas, brutales e inhumanos”, al tiempo que cuestionó al ministro Vélez.

“Qué vergüenza permitirle al ELN, en medio dizque de un cese unilateral de operaciones, porque es el único cese que hay, el del Estado, para darle permiso y patente de corso a este grupo terrorista e inhumano para reclutar, sembrar minas, asesinar a nuestros soldados y policías, y aterrorizar y secuestrar a nuestra población civil”, apuntó.

El presidente ha recibido críticas después del secuestro de la sargento. - Foto: Corbis via Getty Images

Finalmente, Gómez aseguró que el Gobierno le quiere entregar el país a este grupo armado. “Qué vergüenza, ministro, qué vergüenza, Gustavo Petro. La respuesta a este clima de inseguridad es no den papaya miembros de la fuerza pública, no den papaya ciudadanos, vean cómo se protegen porque el Gobierno Nacional no lo va a hacer”, comentó.

En otro trino, el excandidato presidencial cuestionó al presidente por supuestamente utilizar como “bandera de triunfo” la liberación de la sargento Ramírez y sus dos hijos, y aseguró que esta guerrilla y sus actuaciones están siendo avaladas por el Gobierno.