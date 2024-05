El presidente Petro “busca debilitar” a los “militares” y los quiere poner al mismo “nivel de los delincuentes”

El jefe de la cartera recalcó que los fondos para atender a estas personas no saldrán del Ministerio, pues serán aportados por el Fondo de Paz. El convenio es para que el Hospital Militar atienda a los desmovilizados que sufrieron algún tipo de discapacidad durante la guerra.

“Ahora vamos a tener más demoras en la atención de nuestros usuarios, como primera medida, y segundo, habrá una disminución en la capacidad del sistema para atender a los afiliados, todo por darle gusto a estos bandidos de las Farc. No estamos diciendo que no merecen ser atendidos, pero creo que deberían pedir una asesoría. La idea no debería ser maltratar el honor de nuestros soldados”, precisó.