“Es muy triste”: polémica luego de que fiscal Luz Adriana Camargo hablara de “violencias leves” en casos de violencia intrafamiliar

La jefa del ente acusador hizo una particular propuesta respecto de los principios de oportunidad para responsables de delitos de violencia intrafamiliar, en hechos “leves” y como una forma de reconstruir el “tejido social”, una solución a los hechos de violencia que dejan como víctimas a las mujeres.

“Esto ya se viene aplicando, lo que sucede con la violencia intrafamiliar es que hay violencias leves que no queremos que escalen hacia violencias graves, que pueden concluir en un feminicidio. Lo que estamos haciendo ahí es aplicar principios de oportunidad con temporales, no definitivos, que nos permitan monitorear cómo avanzan estos compromisos que hace el agresor y que permitan reconstruir el tejido social”, dijo Camargo.

“Me molesté mucho. No es molestia, es ver cómo el Congreso viene avanzando aprobando leyes que protejan a la mujer, eliminando la violencia vicaria, la violencia política, quitando cualquier principio de oportunidad y casos de feminicidio y de los avances legislativos; avances de este órgano tan importante como lo es el Congreso. Sentir que no hay un respaldo con la Fiscalía, pues de verdad que es muy triste ”, dijo la congresista.

“La Fiscalía está proponiendo que los agresores y agresoras, que llaman ‘violencias leves’, puedan acceder a principios de oportunidad para que no terminen siendo juzgados y se pueda ‘reparar un tejido social’. A mi me sorprenden realmente esas declaraciones. Viendo, primero, los casos que hay en el país y no reconocer lo que implica psicológicamente ser víctima de violencia intrafamiliar”, agregó Sánchez.