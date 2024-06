Mujeres en riesgo de feminicidio estarían siendo revictimizadas en Bogotá, denuncian desde el Concejo

“No solo son maltratadas en sus casas, en sus trabajos, en la calle; sino que llegan a poner la denuncia y no son atendidas de la manera debida”, expresó la concejal del Polo Democrático Alternativo.

De las denuncias recibidas por la cabildante una de ellas afirma que “en el mes de abril viví una de las peores situaciones, no solamente me desvirtúan las pruebas y dice de manera taxativa el comisario que yo he sido provocadora de las violencias y que entiende la posición del agresor y en alguna de las audiencias afirmó que duda del posible intento de feminicidio”.