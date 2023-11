“Este partido es comparable con el 5-0 a Argentina y el 1-1 con Alemania”

“Me acuerdo del 5 a 0 -ante Argentina-, me acuerdo de este - Colombia (2) Brasil (1)-, y después no tengo más puntos de comparación. Igual, creo que hay un montón de partidos de Colombia”, dijo Suárez.

Eduardo Luis revela que fue llamado de último momento a narrar el partido de Colombia vs. Brasil: “me solidarizo con ‘el cantante’”

“Llevamos un mes hablando de ‘Lucho’ y ‘Mane’ y de la libertad, y terminamos gritando libertad todos en un gol. Por eso me molesta que le queramos bajar el perfil a esto. No, esto es una vaina para agrandarnos, esto es hermoso y no lo podemos olvidar”, agregó Eduardo Luis en Vicky en Semana.