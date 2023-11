Eduardo Luis revela que fue llamado de último momento a narrar el partido de Colombia vs. Brasil: “me solidarizo con ‘el cantante’”

La Selección Colombia consiguió un triunfo histórico frente a Brasil en el marco de las Eliminatorias Mundialistas. Pese a que comenzó perdiendo, el equipo tricolor logró darle vuelta al marcador y concretó una victoria que lo ubicó parcialmente en la tercera casilla de clasificación.

En el espacio de Vicky en Semana, el popular narrador Eduardo Luis habló sobre un momento especial que tuvo durante el encuentro. La emotividad fue tan grande que no logró controlar sus lágrimas.

“Fue un momento muy especial porque a mí la Selección me da la oportunidad de ser hincha. Ayer alguien me preguntaba por qué cuando narro a la Selección no meto tantas frases, la verdad es porque estoy tan concentrado en empujar que me dejo contagiar. Entonces, fue un momento muy emocional”, expresó.

Para Eduardo Luis, no fue un partido normal. De hecho, destacó que el triunfo fue especial teniendo en cuenta lo que había pasado días antes con el secuestro del padre de Luis Díaz. “Terminó en alegría, fue muy conmovedor”.

“Lo que me pasó fue increíble”

El narrador reveló que no fue la primera opción para liderar la narración del partido entre Colombia y Brasil por el canal RCN. “Faltando 20 minutos para las 7 de la noche estaba en un palco y había pedido un whisky para ver el partido. Entonces, me llama mi jefe y me dice: ‘véngase ya’ (...). Me dijeron que Javier (el cantante del gol) estaba afectado”.

Al parecer, se presentó una situación que le impidió a Javier Fernández narrar el encuentro. Para fortuna de Eduardo Luis, estaba muy cerca y, como él mismo lo dijo, terminó narrando un partido “histórico”.

“Es esa combinación de lo que nos pasó como país y lo que me pasó como persona. Simplemente, en ese instante, no me pude aguantar y necesitaba hacer una catarsis y lloré increíble. Fue un llanto muy profundo y nunca voy a olvidar esa noche porque me sentí muy tocado por todo lo que me pasó y porque yo amo mucho a mi país. Yo a la Selección le hago una fuerza tremenda (...). Fue realmente hermoso y fui un afortunado de haber sido designado para relatar este partido”, confesó el narrador en el espacio de Vicky en Semana.

¿Qué pasó con el cantante del gol?

Sin entrar en detalles, Eduardo Luis comentó que Javier Fernández tuvo afectaciones con su voz, de manera que no se sintió en plenas condiciones para narrar el partido.

“Ayer, lastimosamente, el compañero se afectó. Uno no quiere que le lleguen esas oportunidades así, uno no deja de lamentarlo”, agregó. Así mismo, aprovechó la ocasión para enviarle un abrazo a Fernández y expresar su solidaridad.

“Con todos los éxitos que tiene Javi en su carrera, con jijuemil mundiales, viene siendo la voz de la Selección más de 20 años. Yo sé que esto para él no era un partido más, era importante. Entonces, me solidarizo con él. Somos compañeros, estamos en la misma casa y desearle una pronta recuperación”.

Eduardo Luis tuvo su oportunidad y la disfrutó, sin embargo, no restó méritos al trabajo del cantante del gol, quien tuvo que pasar un momento agridulce: Colombia ganó, pero no pudo relatar el encuentro.

“Es lo normal, ¿quién no quiere estar en un instante como este? Es la vida. Son estos partidos que un jugador quiere jugar y que un relator quiere narrar. Uno quiere que la vida le permita poner su voz ahí”, redondeó.