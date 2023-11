Así fue la reacción de Eduardo Luis al “fuera Petro” mientras él narraba el Colombia vs Brasil en el Metropolitano de Barranquilla

El comentarista deportivo Eduardo Luis habló con el programa Vicky en Semana. Durante la entrevista, para analizar el histórico triunfo de Colombia ante Brasil por las eliminatorias con miras al mundial de 2026 de la Fifa, denominado United 2026, el periodista deportivo habló del hecho político dentro del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Previo al juego, Antonella, hija de 15 años de edad del presidente, Gustavo Petro, tuvo que salir del mismo por insultos que algunos aficionados corearon frente a su palco contra su padre. Al coro del “fuera Petro”, la joven se tuvo que retirar.

Lo propio le sucedió a la primera dama, Verónica Alcocer, quien respondió a los insultos lanzando besos y alentando más a quienes consideraron que tal hecho era burlar al cántico. Alcocer reaccionó con ironía a ese momento. Cuando, a la salida del estadio, los hinchas le gritaron a todo pulmón “fuera Petro”, ella se volteó y sonriendo les mandó un beso.

Por cuenta de estos hechos, el comentarista Eduardo Luis fue consultado por su opinión de lo que sucedió al margen de que él narraba el Colombia vs Brasil con tal emotividad que terminó soltando un insulto al aire y llorando de la emoción. “Yo quiero ser muy justo con esto. En algún momento de mi vida y de mi carrera hablé mucho de mi tendencia política, la mostré demasiado, hasta que descubrí que no era justo porque a muchas de las personas que les gusta Eduardo Luis como relator: unos son de pensamiento de izquierda, otros son de pensamiento de derecha, otros son de pensamientos de centro y a otros les importa un pepino, no les interesa. Y con mis opiniones siempre incomodé a algún lado”, señaló.

“Yo creo que hay que respetar la opinión de la gente que dijo esto, pero no podemos querer que todo el mundo piense esto, entonces tenemos que ser muy respetuosos. De mi parte yo soy muy respetuosos de todos estos lados, entonces prefiero no opinar porque no se puede vender como que es una generalidad, uno tiene que respetar a las personas que piensan distinto. Aprendí eso en mis redes sociales y lo hago así. A la gente que le gusta Eduardo Luis como relator o como hombre del periodismo deportivo, le gusta por sus opiniones de periodismo deportivo. Tengo una opinión como ser humano y como colombiano, pero esa me la voy a dejar a mí porque voy a respetar a todos los lados, no quiero incomodar a la gente que no está de acuerdo. No podemos creer que porque 50.000 personas lo dijeron es así, no, muy respetuoso con cualquier pensamiento”, agregó.

Vea la entrevista completa con el comentarista Eduardo Luis y el técnico Luis Fernando Suárez:

En el pleno netamente deportivo, Eduardo Luis señaló: “Fue un momento muy especial porque a mí la Selección me da la oportunidad de ser hincha. Ayer alguien me preguntaba que por qué cuando narro a la Selección no meto tantas frases, la verdad es porque estoy tan concentrado en empujar que me dejo contagiar. Entonces, fue un momento muy emocional”.

El narrador reveló que no fue la primera opción para liderar la narración del partido entre Colombia y Brasil por el Canal RCN. “Faltando 20 minutos para las 7:00 p. m. estaba en un palco y había pedido un whisky para ver el partido. Entonces, me llama mi jefe y me dice: ‘véngase ya’ (...). Me dijeron que Javier (el cantante del gol) estaba afectado”.