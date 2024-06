“Excusa del presidente no deja de ser otro distractivo. Él es experto en eso”: escándalo de ‘chuzadas’ salpica al Gobierno Petro

“Desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este Gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”, dijo el presidente Petro en X.

“La excusa del presidente no deja de ser otro distractivo. Él es muy experto en eso. Cuando a nosotros nos estaban chuzando, recibimos asistencia técnica. Fueron allá organismos de inteligencia y nos mostraron lo que era un aparato para ‘chuzar’; eso no es más grande que un computador portátil, eso es una tablet y eso lo tienen todos los organismos de inteligencia. Eso se situaban al frente de la Séptima y desde allá oían todo lo que estábamos haciendo en la Corte y los celulares aún apagados, siguen siendo transmisores. O sea, que eso que el presidente Petro dice que no hay la tecnología, o que no tienen los aparatos, eso no es una excusa”, dijo Arrubla en Vicky en Semana.