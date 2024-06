Alto funcionario de la Casa de Nariño, salpicado por ‘chuzadas’ a magistrados, dijo que no renunciará: “No voy a salir corriendo”

Agregó en la entrevista con este medio: “E insisto mucho, pero muchísimo, soy insistente y cansón en que aparezca este general activo del Ejército que mencionan en la Revista Semana y que dice tener las pruebas sobre las chuzadas del magistrado a quien quiero y respeto mucho, porque fui invitado a su casa hace tres años, no sé qué, un libro del cual tengo foto en donde me propuso crear en ese momento una comisión de la verdad para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia en donde fue desaparecida. Pero mientras avanza esa investigación”.

“ Yo digamos que no tengo motivo para salir corriendo, no tengo por qué renunciar, soy un funcionario, eso sí, soy consciente del libre nombramiento y remoción , la nominadora es la doctora Laura y ella dispone obviamente, pero mi actuar ha sido el correcto”, anotó.

Y habló sobre el actual director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González: “Es el director de otra entidad que se llama la Dirección Nacional de Inteligencia, que es aparte de la Policía. Nosotros en tecnología y sistema de información no compartimos información con DNI ni DNI con nosotros. Él tendrá una comunicación sincera con el presidente de la República, que es su nominador, pero conmigo, digamos como jefe de tecnología en lo interno, no, nada que ver”.

“Creo que es importante que se hagan todas las investigaciones a ese grupo de la Secretaría de Comunicaciones y a la Oficina de Tecnología de Sistemas de Información también. No he escuchado nada, lo único que escuché fue que en el debate que el doctor Carlos Ramón González respondió en el Congreso de la República, en un apartado dice, no descartamos que desde alguna entidad de inteligencia se estén haciendo actividades que no corresponden a órdenes de superiores. Eso es lo que he escuchado, entonces eso se tendrá que investigar”, concluyó.