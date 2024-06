Álvaro Uribe reaccionó a escándalo de chuzadas a magistrados que salpica al Gobierno Petro: “Me parece bien grave ese señalamiento”

Uribe no escondió su preocupación sobre esa delicada denuncia que tiene inquietos a los magistrados, señalando que esa situación es “bien grave”, pronunciamiento del exsenador que realizó desde Cali, en la participación que hizo en el séptimo conversatorio del Segundo Diplomado Virtual de Jóvenes.

“Me parece bien grave ese señalamiento, y me preocupa mucho que ahora la Corte Constitucional se queje, ojalá eso lo puedan resolver”, sostuvo Uribe.

Y avanzó en el mensaje: “Ahora recuerdo, cuando dijeron que Uribe estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema, y quiero decirles que eso nunca, porque yo he sido un combatiente de frente”.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro por ahora no ha reaccionado públicamente sobre esos delicados hechos, situación que detectó un exministro.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.

No obstante, Ibáñez fue más allá: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.