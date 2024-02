“Lo mínimo que deben hacer es investigar a Petro”: le sacan, en vivo, los trapos sucios al presidente

“La movilización popular parece ser que es el refugio que tiene el presidente Petro porque acá hay sectores que no respetan”

“He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EE. UU. y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan ”, precisó.

“Es evidente que Gustavo Petro fracasó como gobernante. Es evidente que hoy navega entre una serie de escándalos, que no surgieron por los inventos de las autoridades, sino que fueron denuncias concretas de su círculo cercano , de sus alfiles políticos y sus familiares”, indicó inicialmente.

Luego, sentenció: “Queda claro que no solo fue la financiación ilegal en su campaña y el vínculo con los narcos. Lo mínimo que deben hacer las autoridades es investigar, pero a Petro y a los suyos no les gusta que los investiguen a ellos. No debe haber impunidad de ningún lado”.