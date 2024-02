“Petro distrae la atención con una conducta infantil, se lava las manos”: el debate en SEMANA por mensaje del presidente en el que habla de “golpe de Estado”

“Es evidente que hoy navega en una serie de escándalos que no surgieron por los inventos de las autoridades, la Fiscalía o la Procuraduría, o por un chisme de la oposición. Fueron denuncias concretas de su círculo cercano, de sus alfiles políticos y sus familiares, en donde queda claro no solo la financiación ilegal, irregular, la violación de topes (...) Ahora, Gustavo Petro, al mejor estilo, distrae la atención con una conducta absolutamente infantil, se lava las manos, responsabiliza a otros, se victimiza y pretende no asumir la responsabilidad de un año y siete meses gobernando”, dijo el senador en Vicky en SEMANA.