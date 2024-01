Carlos Alonso Lucio se mantiene firme a pesar de acusaciones e insiste en el juicio político a Petro. “Ya empezó” y “no es un golpe”

No obstante, Carlos Alonso Lucio recalcó que la demanda radicada contra el presidente Petro lo que pretende es adelantar un juicio político contra el jefe de Estado.

“ Ellos están llamando golpe de Estado a una figura absolutamente constitucional. Yo he sido uno de los defensores, desde el principio, de tema del juicio político. Y el juicio político es exactamente lo contrario de un golpe de Estado; es escoger una vía constitucional establecida a través del Congreso dentro de unos lineamientos contemplados por la legalidad colombiana y eso no es ningún golpe de estado”, dijo Alonso Lucio, quien advirtió que el juicio político “ya empezó”.

“Un golpe de Estado es ilegal, el juicio político es legal. El juicio político es una gran conquista de la democracia; porque es la conquista de cuando los gobernantes dejaron de ser intocables por la ley (...) es una acusación sumamente grave porque me está acusando el Gobierno de un delito. Entre otras cosas, me está acusando a través de un supuesto informe de inteligencia de la Policía, donde lo único que he visto, porque lo mostraron en el portal de Noticias Uno, son las fotografías de las portadas de las columnas que yo escribo y publico”, agregó el excongresista.