Marchas del 27S | ‘Petro no puede participar en política, no es ético pagarla con recursos públicos y para animar una candidatura’

Por lo tanto, para el senador Luna, no es nada ético lo nombrado anteriormente y, que de hecho, demuestra que el Gobierno Petro no está siendo claro con el país.

“Si las denuncias que se han hecho sobre la manipulación de algunos ministerios para convocar la marcha o, las denuncias que se han hecho de entrega de contratos a cambio de que se presenten en la marcha, son ciertas, son de mayor gravedad y obviamente deberán tener consecuencias desde el punto de vista penal y disciplinario. Y por último, el presidente Petro olvida que él no puede participar en política activa. Y no ha dicho él, pero lo ha dicho su candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Lo que pretenden mañana no es nada distinto que animar una candidatura para enfrentar un proceso electoral que de alguna manera estaría infringiendo las normas desde el punto de vista de participación en política”, agregó Luna en Vicky en Semana.