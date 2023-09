María Fernanda Cabal, sin tapujos, destapó qué hará con su esposo si se convierte en presidenta de Colombia

“¿Se acuerdan cuando los petristas decían que el cambio era en primera? Esa primera que en subida terminaba quemando la caja. No, el cambio es en automático, el cambio no es con el socialismo de ideas arcaicas. Vamos a ser la primera mujer en la presidencia”, precisó.

“Yo creo que esa mesa de diálogo no va a durar hasta las próximas elecciones, porque el ELN es experto en implosionar sus acciones políticas. Sería incompatible que estuviera ahí. Uno primero somete y luego extiende la manó” , enfatizó Cabal.

Cabal dice que José Félix no estará más en esos diálogos. | Foto: SEMANA

Finalmente, la líder de la oposición recalcó que el Centro Democrático no puede seguir utilizando métodos que no sean claros para escoger a sus candidatos. Incluso, manifestó que no se puede seguir pensando en ese partido, se puede “hacer conejo”.