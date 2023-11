“No sé qué hacer. Siento que me la arrebataron de las manos”: entre lágrimas, Sara Uribe se refiere a una adicción de su madre

En sus historias en Instagram, la modelo narró que todo empezó debido a unos dolores que tenía su progenitora, por lo que decidió acudir a donde un médico y este le recetó un medicamento. “Lastimosamente, estamos en un punto en el que yo ya no sé qué hacer. Si le quito esa droga a mi mamá, se desespera, no puede vivir, estamos hasta enfermos los hijos. Ojalá tú nunca tengas que pasar por eso”, contó la modelo.

“Ha sido una lucha constante desde los 13 años con la salud de mi madre. Gracias Dios, nosotros hemos podido correr con la suerte de contar con una buena EPS y nos han ayudado. Yo digo ayudado porque otros pagamos igual el servicio y no son escuchados como una Sara Uribe. Las luchas y complicaciones de mi mamá han sido muy notorias. Ya en este momento de la vida no sé qué hacer, porque es demasiado codependiente, yo siento que me la arrebataron de mis manos, que nos arrebataron a esa mamá vital que yo podía llamar todos los días a decirle ‘cómo estás, cómo amaneces, tengo un problema; mamá, aconséjame, mamá me está pasando esto’”, contó entre lágrimas, la modelo Sara Uribe.