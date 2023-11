“El día a día de mi mamá es querer dormir, no querer vivir”: conmovedor relato de Sara Uribe sobre el estado de salud de su madre

La también modelo no pudo contener las lágrimas al decir que, por cuenta de los medicamentos, “le arrebataron” a la mamá vital que conocía. Visiblemente afectada, contó que el día a día de su madre se resume en “querer dormir” y no en “querer vivir”.

“(...) Es olvidarse del mundo, es montarse en esa nube voladora donde todas esas pastillas te llevan a salirte del mundo, donde solo quieres eso y ya, donde se te van los dolores, donde no reconoces ni siquiera a tus hijos, donde no sabes lo que estás hablando, donde la lengua te pesa, donde la oxigenación se te va, la respiración te falta, donde tus labios son morados, donde tus manos tiemblan, donde tus pasos no dan y te puedes caer. Hace un mes se me cayó, se me quebró la mano, le tuvieron que poner platinas”, expresó Sara Uribe en el espacio de Vicky en Semana.