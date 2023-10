Aunque ya no aparece constantemente en redes sociales, Sara Uribe siempre está dando de qué hablar por sus publicaciones en redes. No en vano, suma más 6 millones de fanáticos en Instagram, la red social que más usa.

“Vanessa desea que la sigan. Por favor enséñenle a dar amor, a escribir cosas lindas. Quizás hoy estoy fuerte, pero hay mujeres que no tienen la mente como yo. Y otra cosa, del cuerpo ajeno no se opina, si no tiene nada bueno que escribir, trágueselo y métaselo por el j*p*”.

Sara Uribe estalló contra mujer que criticó su cuerpo y hasta la expuso en redes

Luego de lo sucedido, Sara apareció en un video para seguir hablando con sus seguidores del tema. De acuerdo con la presentadora, aunque después de todo lo sucedido comprendió que no debía exponer a alguien en redes, también afirmó que se sentía muy molesta y que realmente no entendía por qué ciertas personas querían opinar sobre su vida y su cuerpo.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos felicitando a la famosa por sus palabras, mientras que otras no dudaron en criticarla por lo que había hecho.

“Si estuviera tan fuerte ni le importaría. A mí también me pueden seguir”, “Mi pregunta es, ¿si nos les gusta que opinen, para qué se exponen?”, “Les gusta insultar por redes y cuando les responden son las del ‘yo no fui’. Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar” y “Montón de criticones, lo que les falta es plata para hacerse lo mismo”, fueron algunos de ellos.