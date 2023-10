“Me quemaba”: el problema de salud que casi deja a Sara Uribe sin poder caminar

A pesar de que ya no aparece constantemente en televisión, Sara Uribe es una de las presentadoras más recordadas por los colombianos.

En la actualidad, Sara está enfocada en sus emprendimientos, además de ser influenciadora en Instagram. Pero, además, en sus redes siempre está hablando con sus fanáticos acerca de lo que pasa en su vida.

Sara Uribe contó dura historia sobre su salud

Recientemente, en una serie de historias, se sinceró respecto a un problema de salud que dejó varias secuelas y afectó seriamente su físico y mente.

“Un día me desperté con un dolor muy fuerte en el abdomen, estaba desesperada, sentía que me quitaban el aire. Me dolían los huesos, las entrañas. No sabía ni qué me dolía, yo solo rezaba y rezaba para que Dios me fortaleciera. Me quemaban mis senos, duré un mes sin poder caminar bien. Fui donde los médicos habidos y por haber y uno de ellos me dijo que tenía una hernia, y tuve que entrar a cirugía”, escribió en una historia.

Sara Uribe siempre ha sido muy sincera en redes respecto a su vida. | Foto: Instagram: @sara_uribe

De acuerdo con la famosa, el procedimiento fue muy exitoso, sin embargo, terminó con una cicatriz que bajó por completo su autoestima y le quitó seguridad.

“Amaba tener mis cuadritos y mi abdomen plano, pero lastimosamente cuando desperté tenía una cicatriz que me marcaría por siempre, y no mi abdomen, mi alma”, reveló con tristeza y agregó que: “Después de esto no quería volver a modelar ropa interior o ponerme vestidos de baño de dos piezas y me daba pena desnudarme a un hombre”.

Sara tiene más de 6 millones de fanáticos en Instagram. | Foto: Foto: Instagram @sara_uribe

Además de eso, la famosa aseguró que la cirugía no fue la solución para sus males, ya que siguió enferma luego de la intervención. Sin embargo, siempre agradeció por estar viva.

“Cuando me desperté vi que mi cuerpo no era el mismo, pero estaba viva y podía salir corriendo a abrazar a mi bebé. El dolor no se me quitó y tampoco sabíamos qué tenía, ni los médicos, ni yo. También me operé dos veces mis senos y cambié de prótesis”.

Con el pasar del tiempo, la presentadora comenzó a sanar, pero además de eso, empezó a recuperar la confianza en sí misma.

La presentadora siempre está dando de qué hablar por su contenido en redes. | Foto: Instagram @sara_uribe

“Volví a modelar ropa interior, volví a ir a la playa, volví a enamorarme y también volví a desnudarme a un hombre que me llenó de seguridad. Me volví a mirar a un espejo y me vi hermosa”.

Finalmente, la famosa quiso dejar un mensaje positivo para todos sus seguidores, respecto a que lo mejor de una persona no es su físico, sino lo que lleva por dentro.

“Y para terminar esta historia, aprendí que mis mejores curvas son cuando sonrío. Y pase lo que pase, y opinen lo que opinen, yo seguiré siendo feliz, fuerte y capaz. Indestructible y me vestiré como pueda y quiera. Mostraré lo que desee y ese será mi problema”.