“Petro es un beneficiario de un Estado débil que le regaló impunidad”: María Fernanda Cabal

“ Este país regala impunidad a diestra y siniestra . Si yo me voy a los años 20 con ese tema de los mitos creados por la izquierda que son fácilmente vendibles, pero lo que no cuentan es los secuestros, las desapariciones y muertos creados por ellos (...) años después venimos al tema del M-19, amnistiados. Por eso él -Petro- es beneficiario de lo que yo considero que uno podría, en algún momento dado, para bajar las armas y llegar a que el Estado desestime sus obligaciones que hoy cada vez es menor, porque tiene obligaciones convencionales”, dijo la congresista Cabal.

“Se lo voy a decir de esta forma: 4 de octubre, en un discurso que dio el presidente de la República, donde indica que hay personas, o una persona detrás, que no quieren que se nombre una fiscal autónoma, independiente, les da miedo que esa situación suceda. Que no es el doctor Francisco Barbosa —fiscal general—, sino que hay otros sectores y otras personas. Y al día siguiente: sorpresa; hay un medio de comunicación escrito que dice: ‘Desde Palacio’. Y Petro dice que la que está detrás es Martha Yanet Mancera. Respete, presidente”, dijo la vicefiscal en Vicky en Semana.

“Y esto no solamente está pasando desde el 4 de octubre. Venía ya pasando desde el principio de año cuando yo entregué y envié el documento ‘Razones jurídicas por la que no se podían suspender las órdenes de captura del Clan del Golfo’. Ojo, en el Clan del Golfo había dos personas, las cuales tienen el control de Buenaventura. ¿Y hoy me va a decir —el presidente Petro— que yo soy la mafiosa? (...) ¿Me va a decir a mí que estoy protegiendo? Más bien digamos quién está protegiendo a los narcotraficantes en este país, porque no soy yo”, agregó Mancera en Vicky en Semana.