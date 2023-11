El confeso Nicolás Petro ahora ataca al fiscal Barbosa. Se le olvidó todo lo que dijo en el búnker de la Fiscalía contra Gustavo Petro, su papá

Y agregó: “Señor Barbosa, sea serio y deje de politizar mi situación judicial, más bien controle a sus funcionarios que no hacen más que violentar mis garantías procesales. Deje el show mediático”.

“En ese sentido, ella tendrá que ejercer sus competencias conforme a la Constitución y la ley. Aquí no hay manipulación de la justicia ni puede haberla porque toda la ciudadanía estará activa, observando lo que está ocurriendo en el país” , expresó.

“Entonces, esto era muy simple: hay que acabar con la vicefiscal, que cumplió su gestión de cuatro años adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor. Los pájaros tirándoles a las escopetas; los bandidos, ahora, lanzando tiros a quiénes han administrado justicia en este país. Que ponga la cara y si tienen algún problema, que denuncien y no pongan a terceros a enviar mensajes porque, normalmente, tiene la costumbre de atacar a las mujeres -no lo hace con los hombres-, que administran justicia. Eso me parece muy particular”, manifestó.