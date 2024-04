Piter Albeiro se acordó de Petro al responder a polémica por su fortuna: “qué triste”

“Trato desde mi colombiano, mi santanderísimo como soy, de desearle suerte el Gobierno porque si al Gobierno le va mal a todos los colombianos les va mal. Mi cuñado es médico, mi hermana es médico, mi papá fue médico, mi prima es médico y yo le deseo lo mejor. A veces me da por meterme en política y me arrepiento muchas veces porque a mis show va gente que piensa una cosa y puede pensar la otra”, dijo.

“Mi familia vive de la salud y me afecta en la medida en que es el trabajito de ellos, no es tan fácil como salir a otro país. Entonces el tema de la salud me preocupa. Si tienen que hacerse cambios para combatir la corrupción, maravilloso, pero acabar con todo un sistema de la noche a la mañana me parece riesgoso porque es demasiada gente que está en vulnerabilidad”, agregó el humorista.