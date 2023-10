“Sería muy peligroso”: los escenarios que demostrarían falta de garantías en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá no aceptara la preclusión del proceso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a juicio, en medio de las investigaciones que se adelantan contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

En el espacio de Vicky en Semana, los abogados Iván Cancino y Marlon Díaz analizaron el contexto político-judicial en que se encuentra inmerso el expresidente Uribe, así como los posibles escenarios que se podrían dar en el marco del juicio en su contra, programado para la tarde de este viernes, 6 de octubre.

En primer lugar, el abogado Iván Cancino abordó el contexto del juicio: “lo que se ha filtrado, que no sabemos si es verdad o no, es que dicen que el Tribunal va a sugerir u ordenar eso (una acusación). Eso no puede ser, eso sería que se acabe el Estado de derecho. El Tribunal no puede decirle a la Fiscalía que acuse”.

En esa línea, el jurista precisó que la figura de acusación es un acto único del ente investigador, es decir, de la Fiscalía General de la Nación, de manera que el Tribunal solo podría sugerirlo, pero no ordenarlo.

“Si lo llega a decir, pues es una muestra más de la falta de garantías que ha tenido Álvaro Uribe en algunos escenarios jurídicos. Espero que no”, advirtió Cancino. Adicionalmente, consideró que el magistrado ponente “es una persona respetuosa de las garantías”, basándose en lo que ha visto hasta el momento de él.

El abogado también mencionó que le extrañaría mucho el hecho de que la Fiscalía ya tuviera listo un escrito de acusación. Al respecto, explicó que el ente investigador “lleva dos peticiones muy largas de preclusión de la investigación”. En tal virtud, “ya tiene dos decisiones de jueces de la República que le dan a entender lo que opina en ese sentido”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“La decisión del Tribunal es una decisión que sale hoy. Seguramente será extensa y compleja. Si ratifica la no preclusión, el fiscal Javier Cárdenas pierde competencia; le toca a uno nuevo que tiene que ser por reparto. El nuevo fiscal tiene que conocer el proceso, de tal suerte que también me extrañaría mucho -y sería muy sorpresivo- que la Fiscalía tenga listo un escrito de acusación cuando ni siquiera sabe o no tiene por qué saber quién es el fiscal que vaya a asumir el proceso (si es que se ratifica la negativa de la preclusión por parte del Tribunal)”, expuso Cancino.

“Hay que tener esos escenarios claros porque grave que se haya filtrado (...). El Tribunal de Bogotá no es muy proclive a filtrar. Grave si ordena acusar, porque no puede ordenarle el Tribunal a la Fiscalía, sería bastante peligroso (...)”, anotó el jurista.

“Creo que la Fiscalía va a presentar un escrito de acusación”

A su turno, el abogado Marlon Díaz dijo estar parcialmente en desacuerdo con algunos puntos expuestos por su colega. En primer lugar, coincidió con que el Tribunal de Bogotá, en su decisión, no puede obligar a la Fiscalía a que presente un escrito de acusación.

“Las causales de preclusión son taxativas, el soporte probatorio de las mismas fue presentado en su momento por el doctor Gabriel Jaimes. Luego, en la segunda oportunidad, por el doctor Javier Cárdenas. Pues, al final, en la segunda petición -la que ahora confirma el Tribunal, por lo que se conoce-, incluyó los medios de conocimiento que tenía la Fiscalía en su primera petición y, de alguna manera, lo que había echado de menos la judicatura cuando le negó la primera preclusión”, indicó Díaz en el espacio de Vicky en Semana.

“No podría, en principio, con base en esos mismos medios de prueba intentarse una nueva preclusión, porque se necesitarían nuevos medios de conocimiento. Si es que existieran o se obtuvieran, la Fiscalía, eventualmente, podría insistir. Pero no lo veo posible en términos prácticos, yo creo que la Fiscalía va a presentar un escrito de acusación. Me la juego en que así va a ser”, apostilló.

No obstante, el abogado Marlon Díaz no estuvo de acuerdo en que tenga que cambiarse el fiscal: “Entiendo que el doctor Javier Cárdenas, aunque se tomó el tiempo que prevé el Código de Procedimiento Penal para solicitar preclusión o presentar un escrito de acusación, dejó unos días de juego en caso de que llegáramos a este punto. Se reactivan los términos y él cuenta con algunos días para presentar escrito de acusación, no tiene que haber cambio de fiscal”.

“Sería una grave violación de garantías”

Cancino dijo que no le preocupa una eventual negativa preclusión. Sin embargo, planteó un escenarios sobre “el ser y el deber ser”, aplicándolo al proceso del expresidente Álvaro Uribe.

“¿Cómo le explica lógicamente al país que un señor que presentó una preclusión larga, soportada, ahora venga a decir que ya no cree en su petición y tenga que acusar? No es lo que la ley permite, es que el fiscal, por decencia, tiene que declararse impedido (...). No tendría ninguna presentación en el respeto de los derechos fundamentales de una persona, así se pueda”, recalcó el abogado Iván Cancino.

