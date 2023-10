“Cualquier persona que pretenda decir que Álvaro Uribe es responsable de algo, está mintiendo”, el debate tras el futuro jurídico del expresidente

El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá enfrentar un juicio en el marco de un proceso judicial por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos y fraude procesal. Se trata de la primera vez que un ex jefe de Estado llega a esas instancias judiciales.

Por lo tanto, el Tribunal Superior de Bogotá ratificará este viernes, 6 de octubre, la decisión del juzgado 41 penal de conocimiento, de no precluir el proceso contra el expresidente Uribe.

“En estos momentos los jueces han dicho es que no hay una causal de las que se pueda alegar ahoritica. Se lo explico. Prácticamente que la preclusión hoy solo procedería si a usted lo acusan de homicidio y el muerto aparece. Aquí no han hablado que fue, que no fue, que hay un indicio, no”, dijo Cancino.