“Siento que si Petro habla de seguridad se siente muy uribista, tiene que dejar el complejo y ser capaz”

La inseguridad se está apoderando de las regiones y así lo advierten alcaldes y gobernadores de diferentes zonas del país. A pesar de que el Gobierno nacional ya firmó el cese al fuego bilateral con el ELN, los hostigamientos por parte de la guerrilla continúan, como el reciente hecho violento registrado en el municipio de Fortul, Arauca.

En el espacio de Vicky en SEMANA, Juan Carlos Hernández, alcalde de Bucaramanga; Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta; Héctor Olimpo Espinosa, gobernador del Sucre; Silvano Serrano Guerrero, gobernador Norte de Santander; y Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, expusieron sus preocupaciones en materia de seguridad y el accionar de los grupos criminales en sus respetivos territorios.

Los líderes regionales tuvieron opiniones divididas en materia del acompañamiento que han recibido en sus territorios por parte del Gobierno nacional. Mientras que el alcalde Bucaramanga denunció un abandono absoluto, el gobernador de Sucre comentó que sí se ha sentido atendido, por ejemplo, por los ministros de Defensa y del Interior, así como por la cúpula militar. No obstante, comentó que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, debería involucrarse un poco más.

Frente a la problemática de la inseguridad en las regiones, Héctor Olimpo Espinosa manifestó que el presidente Gustavo Petro “debe apersonarse” y “dejar el complejo antiuribista que tiene”.

“Yo creo que él siente que si habla de seguridad se ve muy uribista, y eso es absolutamente equivocado. El presidente tiene que ser capaz de liderar -no solamente en la gerencia, sino también en comunicación- la política se seguridad”, expuso Espinosa.

“El presidente no está ni comunicando ni gerenciando la política de seguridad, la tiene absolutamente delegada”, anotó el gobernador de Sucre. Además, lamentó que no tienen un diálogo directo en el mandatario en cuanto a los temas de seguridad, aunque sí una relación “chévere” con algunos ministro. No obstante, insistió en que Petro tiene que apersonarse.

“Si el presidente no se apersona y no lidera esto, no vamos a ser capaces de superar -o por lo menos contener- la problemática que tenemos”, apostilló Héctor Olimpo en el espacio de Vicky en SEMANA.

“El presidente no tiene comunicación con ningún gobernador”

A su turno, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró que el presidente Gustavo Petro no tiene comunicación con ninguno de los líderes departamentales ni con los alcaldes en los diferentes territorios del país.

“Hoy el principal problema que tiene el país es el tema de seguridad, y tenemos más problemas (...). En eso no tenemos ninguna comunicación con el presidente y escaza comunicación con otros ministerios. Casi no hay comunicación con las regiones”, expresó Zuluaga.

A renglón seguido, zanjó que ya tienen “pocas expectativas” con el Gobierno, pues “han perdido mucho tiempo”. Sin embargo, dijo que su intención es ayudar, ya que “nadie conoce el territorio como un alcalde o un gobernador”.

“Nos hemos ofrecido de todas las maneras; no ha sido posible y también respetamos eso, porque el que manda, manda, así mande mal. Pero en estos temas de seguridad, coincido con Héctor Olimpo, hace falta mayor liderazgo del presidente de la República en una tema tan complejo como el de la seguridad”, agregó el gobernador del Meta.

“El presidente está acomplejado”

De acuerdo con la lectura hecha por el gobernador de Sucre, el país ha caído en el imaginario colectivo -del que el presidente Petro es víctima- sobre la política de seguridad nacional. El error, según dice, radica en que el discurso de la seguridad ha sido acogido “como una bandera del expresidente Álvaro Uribe y del uribismo”.

“En otros países, la bandera de la seguridad es fundamental para cualquier Gobierno, pero, además, una prioridad de Estado, independiente de si es de izquierda o de derecha. Yo pienso que el presidente está acomplejando con eso, no se atreve a hablar de seguridad, no se atreve a liderar en la comunicación el problema de la seguridad por un complejo antiuribista que tiene que superar”, analizó el gobernador Héctor Olimpo Espinosa.

En conclusión, el líder departamental reiteró que el mandatario de los colombianos tiene que dejar dicho complejo para “liderar realmente la política de seguridad”.

“El presidente, si no supera ese complejo antiuribista que tiene, nos va a hacer un daño muy grande en Colombia porque no va a ser capaz de apersonarse y de liderar esta política. Él tiene que salirse de ese chip y enfocarse en otra época de la historia de Colombia, y saber que independientemente de que el Gobierno sea de derecha, izquierda o centro, la política de seguridad es una prioridad de Estado”, concluyó Espinosa en el espacio de Vicky en SEMANA.

