Tras amenaza del Gobierno por reforma laboral y sindicatos: ¿conviene que las horas extra se paguen desde las 7:00 p. m. o empeora todo?

La jornada diurna comprenderá las labores realizadas entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. , mientras que la jornada nocturna abarcará el período comprendido entre las 7:00 p.m. y 6:00 a.m. La duración máxima de la jornada de trabajo al día es de ocho horas y de 42 horas semanales. La jornada máxima semanal podrá ser distribuida, de común acuerdo entre empleador y trabajador, en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario.

“Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales”, dijo el funcionario. Así mismo, la cartera laboral anunció que el Gobierno tiene en la mira 74 pactos colectivos con sospechas de antisindicalismo. “Que no se negocian, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitarlo, veremos sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos”, dijo. “Aquí había unas veces de que no aplicaba, sino la sanción de máximo 100 salarios mínimos. Nosotros no compartimos esa tesis, y es la orientación que le hemos dado a nuestro sector del trabajo”, explicó el funcionario.