Consejos básicos para generar confianza o ‘rapport’ en una negociación

En este episodio de Cazamentiras, Rita Karanauskas explica que tanto el lenguaje verbal como el no verbal son de suma importancia para generar un rapport dentro de una conversación. Mire este video y descubra cómo usar este conocimiento para conseguir sus objetivos en todo tipo de negociaciones.

Rapport o empatía: clave para la comunicación

El término de rapport viene del francés ‘rapporter’ y en la psicología se entiende como el momento en el que dos o más personas generan una conexión gracias a que comparten características o formas de pensar. A esto también se le puede entender como empatía o sintonía.

El rapport es una herramienta que vale la pena trabajar ya que muchas veces la relación emocional prima sobre la lógica en las conversaciones y, en general, en las discusiones o negociaciones. En otras palabras, muchas veces sentir una conexión y fluidez es la clave para que una persona otorgue la razón o quiera ayudar a cumplir algo.

Cabe resaltar que esto no solo se consigue al usar las palabras adecuadas, sino por medio de todos los aspectos comunicaciones incluyendo el lenguaje no verbal y el paraverbal. De hecho, según el Quarterly Journal of Speech el tono y la fluctuación del habla son herramientas que hacen que el público se sienta cercano al orador.

En cuanto al lenguaje no verbal, Rita comparte unos consejos en este video de Cazamentiras. Siga descubriendo cómo identificar mentiras junto a Rita Karanauskas en este programa semanal.

¿Quién es Rita Karanauskas?

Rita Karanauskas es una experta en la lectura y el análisis del lenguaje verbal y no verbal. Se entrenó en la ‘mentira de la palabra’ con un instructor que perteneció a los U.S. Marshals, institución que se encarga de la seguridad judicial, las investigaciones criminales y otras tareas de criminalística en los Estados Unidos. Luego, expandió su conocimiento en el Paul Ekman Group (PEG).

Gracias a esta trayectoria, Rita Karanauskas ha trabajado en operaciones encubiertas y en interrogatorios criminales. Además, ha publicado dos libros, Cazamentiras (2011) y No te atrevas a mentirme (2015), en los cuales explora más acerca de la lectura de las señales de la mentira y el engaño en las personas

En Cazamentiras, con Rita Karanauskas, aprenderá a armar el rompecabezas del engaño usando herramientas de análisis de escritura, de imagen personal, del lenguaje corporal y verbal. Conéctese a Semana Play y siga aprendiendo sobre este y más temas de su interés.