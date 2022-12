Mezclar frutas es malo, ¿mito o realidad?

¿Realmente es malo comer más de un tipo de fruta en un solo momento? El médico funcional Carlos Jaramillo responde a esta pregunta en este episodio de Educando ConCiencia. Además, explica cómo consumir frutas para aprovechar todos sus beneficios nutricionales.

Importancia de comer frutas y verduras

Según la Food and Agriculture Organization (FAO) comer 7-8 porciones al día está relacionado con un menor riesgo de depresión y ansiedad. De hecho, The British Psychological Society demostró que comer fruta y verdura tiene un efecto directo en el bienestar de las personas, no solo físicamente sino emocionalmente. Entre sus conclusiones se lee que aquellas personas que consumen frutas y verduras se sienten más felices, son más creativos y ven el propósito de vivir con más facilidad.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda comer al menos 400 gramos de frutas y verduras al día. Esto reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, garantiza el consumo diario suficiente de fibra dietética y aporta importantes cantidades de antioxidantes al organismo.

Cabe resaltar que una dieta balanceada no solo incluye frutas, sino que debe contener alimentos de todos los grupos para responder a las necesidades nutricionales de cada persona. Aprenda a tener una alimentación balanceada con los consejos del Dr. Jaramillo en Educando ConCiencia. Siga conectando con su salud en estos videos educativos en la sección Semana Play.

El experto de Educando ConCiencia

El doctor Carlos Jaramillo es un médico que ha enfocado su trayectoria profesional en generar un modelo de salud que transforme la vida de las personas desde la nutrición y los buenos hábitos. Además, por medio de la medicina funcional, busca la cura de las enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, enfermedades gastrointestinales y autoinmunes, entre otras) desde la raíz. Es autor de exitosos libros como El milagro metabólico (2019), El milagro anti estrés (2020) y COMO (2021).

