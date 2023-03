¿Pasear al perro mientras se monta en bicicleta? Estos son los consejos para lograrlo

El especialista en comportamiento canino Rodrigo Arenas explica que un paseo en bicicleta es una buena opción para ejercitar a los perros de alto nivel energético en poco tiempo, pero hay que seguir algunas pautas para evitar accidentes En este video de EduCANdo Manadas, él comparte cinco consejos para practicarlo.

¿Cuándo no es recomendable pasear a un perro en bicicleta?

Pasear a un perro mientras se monta en bicicleta implica una actividad física más exigente tanto para el humano como para el can y no todos pueden hacerlo. Estos perros no son aptos para pasear en bicicleta:

Perros con problemas de cadera: al ser un ejercicio más exigente, no es tan recomendado para animales viejos o que tengan problemas de movilidad. Esto puede causarles más incomodidad y dolor.

Cachorros: este ejercicio no es recomendable para cachorros o perros menores de dos años, ya que requiere un esfuerzo físico para el que no están preparados, por muy activos o juguetones que sean.

Perros de raza pequeña: debido al tamaño de sus patas, los perros de raza pequeña no pueden mantener el ritmo de los pedaleos. Acá se puede recurrir a una canasta o remolque para transportarlos en bicicleta sin incluir la actividad física.

Perros nerviosos: algunos canes pueden ser más sensibles a los ruidos de los carros, motos y en general del tránsito y se pueden asustar durante el paseo, causando accidentes o caídas. Lo ideal es planear la ruta para evitar las zonas de alto tráfico de automóviles u obras.

Rodrigo Arenas explica más en este episodio de EduCANdo Manadas, el programa especializado en entrenamiento y comportamiento canino. Puedes encontrar todos los videos en la sección Semana Play.

¿Quién es Rodrigo Arenas?

Rodrigo Arenas es un especialista en comportamiento canino que busca el equilibrio entre la disciplina, el amor y el ejercicio en los casos de perros que apoya. Su filosofía es que no hay ningún caso perdido, sino perros aburridos a los cuales les sobra energía. Para él, muchas veces el problema detrás de un perro “destrozón” está en la relación con su dueño.

Sigue educando a tu perro y encontrando el equilibrio junto a Rodrigo Arenas en EduCANdo Manadas. Conéctate a Semana Play.