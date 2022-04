¿Tu perro es agresivo y ataca a otros perros? Aprende a controlarlo

Reclama tu lugar sin recurrir a movimientos bruscos. Si te mantienes en silencio y quieto, demostrando que no le tienes miedo a tu perro, él asumirá un estado de sumisión.

Recuerda la jerarquía de la manada. Tú, como humano, eres el líder y no hay que olvidar que serlo es un trabajo de todos los días. Si el perro no te ve como una figura de autoridad, va a intentar serlo, es decir que va a estar en modo protección, intentado llevar la delantera en el paseo y es probable que ataque.

Sé constante en tus actitudes de líder. Sigue implementando estos ejercicios en todo momento. La constancia es la que hace que el perro tenga buen comportamiento y es tu responsabilidad darle esa estructura. No puedes esperar un cambio de la noche a la mañana, sino que tienes que acostumbrarte y acostumbrar a tu perro a esta estructura.

No evites los malos comportamientos, enfrentarlos es el camino para solucionarlos. Esto quiere decir que no hay que modificar la rutina para evitar algún ataque, hay que enseñar al perro que no hay que atacar.